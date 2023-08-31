انطلاق فعاليات مهرجان التسوق أهلاً مدرستي في حمص

بمشاركة 35 شركة وطنية انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق أهلاً مدرستي بمدينة المعارض في حي الوعر بحمص.

المهرجان الذي يقيمه اتحاد غرف التجارة السورية “غرفة تجارة حمص” بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة يضم تشكيلة سلعية واسعة من المستلزمات المدرسية والقرطاسية إضافة للمواد الغذائية والسلع الأساسية لكل أسرة والمنظفات وغيرها وبأسعار مخفضة وحسومات تصل لغاية 40 بالمئة.

مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أكد في تصريح إعلامي خلال الافتتاح أن مهرجان أهلاً مدرستي بحمص يأتي استكمالاً لمهرجانات التسوق التي تم إطلاقها في عدد من المحافظات السورية حيث تقدم فيه السورية للتجارة مستلزمات تؤمن سير العملية التربوية والتعليمية الأساسية من حقائب ولباس وقرطاسية وبأسعار تقل بحد أدنى 30 بالمئة عن السوق، مشيراً إلى أنه تم طرح المواد المقننة من سكر وأرز وغيرها عبر البطاقة الإلكترونية لبيعها بشكل مباشر للمواطنين طيلة فترة المهرجان.

رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي لفت إلى تميز المهرجان بالتشاركية ما بين الغرفة ومؤسسة السورية للتجارة عبر جناحها المميز حيث تطرح منتجات بأسعار مخفضة طيلة فترة المهرجان، إضافة إلى طرح مبادرة الغرفة عبر توزيع ألف قسيمة لأبناء الشهداء بقيمة 200 ألف ليرة لكل قسيمة تقديراً لتضحيات الشهداء وتعزيزاً لدور الغرفة الاجتماعي، لافتاً إلى المشاركة الواسعة لأجنحة المستلزمات المدرسية والقرطاسية وبعض المنتجات الغذائية وبحسومات قد تصل إلى 35 بالمئة.

مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات منظم المهرجان فراس الموصلي نوه بأهمية المهرجان بتشكيلته السلعية الواسعة من قرطاسية وألبسة مدارس وغذائيات ومنظفات وغيرها وبحسومات كبيرة من 35 شركة ما يخفف الأعباء المادية عن الأسر مع اقتراب افتتاح المدارس.