رئيسي: النظام العالمي الجديد بدأ يتشكل مع أفول الهيمنة الأمريكية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن نظاماً عالمياً جديداً بدأ يتشكل من خلال أفول الهيمنة الأميركية، وظهور قوى جديدة وتحالفات ناشئة كـ “شنغهاي” و”بريكس”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيسي قوله في كلمة اليوم: إن “أعداء العالم الإسلامي نفذوا العديد من المخططات من أجل إضعاف الأمة الإسلامية، كتأسيس الجماعات الإرهابية وإهانة المقدسات”، مشدداً على أن “وحدة الدول الإسلامية وانسجامها استراتيجية وليسا تكتيكاً”.

وجدد رئيسي التأكيد على أن إيران لا يمكنها التخلي عن دعم الشعب الفلسطيني كجزء من ثوابتها، موضحاً أن “أعداء إيران هم أميركا والكيان الصهيوني، فيما تتعامل طهران مع الدول الإسلامية ضمن سياق الاحترام والتعاون والمصالح المشتركة”.