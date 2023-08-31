النفط توحد منظومات تعبئة الآليات عبر البطاقة الإلكترونية وتمكن الآليات الحكومية التعبئة من جميع المحطات

تشرين

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه اعتباراً من يوم غد الأول من أيلول سيتم توحيد منظومات تعبئة الآليات عبر البطاقة الإلكترونية حيث سيكون بإمكان أي آلية حكومية أو خاصة والتي تزود بالمادة بموجب بطاقة مسبقة الدفع التعبئة من أي محطة وقود عامة أو خاصة، وذلك من خلال الأجهزة الموجودة بالمحطات.

وأضافت الوزارة إنه سيتم تزويد المحطات بكميات مخصصة لهذه الآليات وذلك بهدف توفير المرونة وعدم تقييدها بمحطات وقود محددة.

مبينة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة النفط للارتقاء بمستوى الخدمات الفنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل عملية التعبئة.