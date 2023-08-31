المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 10600 ليرة سورية للدولار

تشرين:

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10600 ليرة سورية للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي اليوم، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11574.14 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد أمس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11621.27 ليرة سورية لليورو الواحد.