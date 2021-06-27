العدو الإسرائيلي يفشل في اختطاف راعٍ لبناني ويستولي على قطيعه

جدد العدو الإسرائيلي خرقه السيادة اللبنانية محاولاً خطف راع لبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مجموعة (كومندوس) من قوات العدو الإسرائيلي حاولت ظهر اليوم خطف راع لبناني في محلة الشحل في مزارع شبعا على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة وخارج (الخط الأزرق) حيث تمكن من الفرار، مشيرة إلى أن قوات العدو استولت على قطيع الماعز الذي كان بحوزة الراعي ويقدر بنحو 400 رأس.

وكانت مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 12 عنصراً حاولت يوم الخميس الماضي خطف راع لبناني بعد أن تسللوا إلى محيط بركة النقار خراج بلدة شبعا إلا أن الراعي تمكن من الفرار من مكان الكمين باتجاه بلدة شبعا.