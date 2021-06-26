البيان الختامي لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب: لسورية الحق في القضاء على الإرهاب واستعادة أراضيها المحتلة

أكد البيان الختامي للمشاركين في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدورته الأولى لعام 2021 المنعقد اليوم في دمشق أن انتصار سورية على العدوان جاء نتيجة تكاتف الشعب والجيش والقيادة وهو حلقة ناصعة من النضال العربي ضد الاستعمار وأعوانه.

وأضاف البيان أن الطريق الصحيح أمام الأمة العربية هو العمل المشترك وتنمية العلاقات العربية العربية والعمل نحو التكامل العربي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.

وأشار البيان إلى أن المكتب الدائم يندد ويدين استهداف الدول الاستعمارية لأي جزء من الأراضي السورية ودعم العصابات الإرهابية ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على تلك الدول المحتلة وإجبارها على الانسحاب من الأراضي السورية.

وأدان المشاركون الجريمة الكبرى التي يرتكبها النظام التركي والمستمرة منذ عام بقطع مياه الشرب عن مليون ونصف مليون سوري يقطنون في محافظة الحسكة، مؤكدين أن لسورية الحق في اتباع كل السبل للقضاء على الإرهاب واستعادة أراضيها المحتلة وفي مقدمتها الجولان المحتل.