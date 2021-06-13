جنوب إفريقيا تعلق استخدام مليوني جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

علقت جنوب إفريقيا استخدام مليوني جرعة من لقاح جونسون آند جونسون بسبب مخاوف من حدوث تلوث بمصنع في الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الأول أنها أبلغت شركة جونسون آند جونسون أن ملايين الجرعات من لقاحها المضاد لكوفيد 19 المنتج في منشأة «إمرجنت بايوسولوشنز» في مدينة بالتيمور غير صالحة للاستخدام.

ونقلت وكالة ف«رانس برس» عن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا قولها في بيان اليوم إثر مراجعة قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: إنها قررت عدم السماح باستخدام اللقاحات المنتجة عبر دفعات من المواد الدوائية غير المناسبة.

وتم توجيه مصنع «إمرجنت» بإيقاف الإنتاج مؤقتاً في نيسان بعد عدة أسابيع من تأكيد أن دفعات من المواد المستخدمة في إنتاج لقاح جونسون آند جونسون كانت ملوثة بمكونات من لقاح أسترازينكا فيما لا تزال إدارة الغذاء والدواء تنظر في ما إذا كانت ستسمح بإعادة فتح المصنع.

وسبق أن علقت جنوب إفريقيا التطعيم باللقاح في نيسان بعدما سجلت حالات نادرة لتخثر الدم في الولايات المتحدة.

وجنوب إفريقيا من الدول المدافعة عن إلغاء براءات الاختراع للقاحات كوفيد 19 بما يسمح لكل بلد بإنتاجها بتكاليف أقل وسجلت أكثر من 9300 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

«سانا»