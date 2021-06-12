خارجية فلسطين تستنكر استمرار الاحتلال بتوسيع مخططاته الاستيطانية

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية استنكارها استمرار الاحتلال بتوسيع مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنها تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة “وفا” أن الاحتلال يواصل استكمال مخططاته التهويدية في القدس لعزلها عن محيطها الفلسطيني كما يواصل عمليات التوسع والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية لفصلها عن قطاع غزة بهدف منع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية التي تأتي تنفيذا لبنود ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.