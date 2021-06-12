الصين: البلطجة الأمريكية تسببت في عرقلة الاتفاق النووي مع إيران

دعت الصين مجدداً اليوم إلى رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران منتقدة الموقف الأمريكي حيال البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال المؤتمر العالمي لنزع السلاح النووي الذي ترعاه الأمم المتحدة : إن الإجراءات الأمريكية الأحادية والمتغطرسة كانت الأسباب الكامنة خلف القضايا الشائكة إزاء تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، داعياً واشنطن إلى تغيير موقفها الحالي من إيران.

وأضاف وانغ :إنه من أجل العودة إلى الاتفاق النووي فإن رفع العقوبات عن إيران هو الشيء الطبيعي الذي يجب القيام به، مشيراً إلى أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإحياء الاتفاق دخلت مرحلة أخيرة وأنه يتعين على أطراف الاتفاق تكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الاتفاق إلى مساره.

يذكر أن إيران ومجموعة “4 زائد 1” بدؤوا بمفاوضات جديدة في آذار الماضي بغية إحياء الاتفاق النووي حيث استمرت الجولة الخامسة منها حتى الثاني من حزيران الجاري وتقرر أن تعود الوفود المفاوضة إلى عواصمها للتشاور على أن يتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم.

سانا