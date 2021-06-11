113 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 113 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله “إن من بين الخروقات إلقاء طيران تجسسي قنابل على كيلو16 وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء الفازة وكيلو16 والجبلية والتحيتا وثمانية خروق بقصف مدفعي و95 خرقًاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

كما واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين.

وذكر مصدر عسكري يمني “أن طيران العدوان شن 22 غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة وثلاث غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة”.

سانا