رابطة الدول المستقلة تعرب عن دعمها لبيلاروس في مواجهة العقوبات الغربية

أعلنت رابطة الدول المستقلة دعمها لبيلاروس في مواجهتها الضغوط والعقوبات الغربية عليها.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية عن رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف قوله: إن هناك ضغطاً غير معقول من الغرب على بيلاروس والاتحاد الروسي، مضيفاً: إن بلدان رابطة الدول المستقلة جيران.. وبالطبع ستساعد بعضها بعضاً عندما تشهد ضغوطاً غير معقولة من الدول الغربية على حد سواء في بيلاروسيا وفي دول أخرى مثل روسيا.

وأوضح ليبيديف أن رؤساء الحكومات وممثلي بلدان رابطة الدول المستقلة أعربوا خلال اجتماعهم في مينسك بالإجماع عن دعمهم للشعب البيلاروسي.

وشدد ليبيديف على أن وحدة شعوب رابطة الدول المستقلة هي مصدر قوتها وبالتالي يجب تعزيز هذه الوحدة والحفاظ عليها.

سانا