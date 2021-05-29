تأمين مياه الشرب الشغل الشاغل لأهالي حلبكو في ريف اللاذقية..!

اللاذقية - باسمة اسماعيل

اشتكى عدد من أهالي قرية حلبكو في ريف جبلة لـ«تشرين» من شح مياه الشرب والمزاجية في توزيعها، وقال الأهالي: في أحسن الأحوال تأتي مياه الشرب للقرية كل ١٥ يوماً، و في أغلب الأيام تصل إلى عشرين يوماً، متسائلين: لماذا لا تأتيهم المياه كل أسبوع مرة أو مرتين أسوة ببقية القرى؟.

وأكد الأهالي أن تأمين مياه الشرب للمنازل بات حديث الناس في القرية والشغل الشاغل لهم، خاصة فيما يتعلق بتأمين صهاريج مياه وتكبد أعباء مادية باهظة لا طاقة للأهالي على تحملها في ظل غلاء المعيشة و الانقطاع الطويل للمياه.

وقال البعض ممن لديهم أولاد إنهم يؤمّنون مياه الشرب بتعبئة «بيدون» ماء من الينابيع الموجودة، لكن كيف السبيل مع احتياجاتنا الأخرى من غسيل وحمام ونحن لم ندخل في فصل الصيف، مشيرين إلى أن حجة مؤسسة المياه كانت في تقنين الكهرباء لكن الوضع أصبح أفضل مؤخراً، فلماذا لم يتحسن واقع ضخ المياه للقرية، متسائلين: لماذا قرية حلبكو دائماً لا تحصل على المياه إلا بالشكاوى والاتصالات.

«تشرين» قامت بالتواصل مع مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة اللاذقية المهندس طارق اسماعيل، وأطلعته على شكوى أهالي حلبكو، حيث أكد أنه بعد الكشف والاطلاع تبين أن هناك عطلاً في مجموعة التوليد في محطة متور منذ أسبوع، و تم إرسال مجموعة توليد فوراً إلى محطة متور لحين إصلاح مجموعة التوليد الأساسية وقد تحسن وضع المياه في قرية حلبكو و حالياً يتم إرواء القرية كل سبعة أو ثمانية أيام.