الصحة العالمية: وفيات كورونا عالميا تتجاوز 3.5 ملايين حالة

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد19» في العالم تجاوزت مستوى 3.5 ملايين حالة.

ونقلت «رويترز» عن المنظمة قولها في إحصائية يومية: إن عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في العالم ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 545102 حالة مقابل 539384 أمس ليصل إجمالي الحالات إلى 168599045.

وأضافت المنظمة إنها رصدت خلال اليوم الماضي 12406 وفيات جديدة ناجمة عن «كوفيد19» مقارنة مع 11693 أمس ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في العالم مستوى 3507477 حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث حصيلة الإصابات المسجلة بـ 32869009 حالات وتحتل الهند المركز الثاني بـ 27555457 حالة لتأتي بعدها البرازيل بـ 16274695 حالة.

ومن حيث عدد الوفيات تحل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً بـ 586890 حالة لتأتي بعدها البرازيل بـ 454429 حالة بينما تحتل الهند المرتبة الثالثة بـ 318895 حالة.

«سانا»