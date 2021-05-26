استمرار الإقبال على صناديق الاقتراع في جرمانا بريف دمشق

نور قاسم

جالت “تشرين” في عدد من المراكز الانتخابية في مدينة جرمانا بريف دمشق ورصدت الإقبال الكبير من قِبل الناخبين حيث التقت مع مندوبي المرشحين الثلاثة لرئاسة الجمهورية العربية السورية في أحد المراكز المخصصة للانتخاب بالإضافة للقاء عدد من الناخبين , حيث لفت عبد الله السودا المندوب عن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية السيد بشار الأسد إلى أن الانتخابات تسير بشكل جيد، والمواطن يعبر عن صوته بكل حرية ، حيث توافد عدد كبير من المواطنين للتعبير عن رأيهم وتحديد مصيرهم بقرار منهم دون السماح لأي متطفل من الخارج بالتدخل في شؤون سورية التي ذاقت الويلات نتيجة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية.

ولفت المواطن أمين صابوني المندوب عن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية المحامي محمود مرعي إلى أن العملية الانتخابية تمت بكل شفافية وسهولة وسرية، مشيراً إلى أن الإقبال كبير من المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، وهذا ما يجعل الشعب السوري يرفع رأسه عالياً غير آبه بكل من يحاول إفشال هذا اليوم.

من جانبه أشار المواطن بطرس مخول المندوب عن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية عبدالله سلوم عبدالله ، إلى أن الانتخابات تمت بكل شفافية أمام أعين الجميع ودون أي ضغط او تدخل .

من جانبه قال رئيس مركز مجلس مدينة جرمانا: إننا موجودون هنا منذ الصباح الباكر وقد قمنا بفتح صناديق الاقتراع بوجود وكلاء عن المرشحين الثلاثة، وجرت العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة ، وإقبال منقطع النظير لكل المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سرية من خلال دخول المواطن إلى الغرفة السرية للإدلاء بصوته ، مشيراً إلى أن كل ما تم التحدث به من الإعلام المغرض سواء قبل الانتخابات الرئاسية أو أثناء افتتاح العمل الانتخابي قد ظهر للعالم كذب كل هذه القنوات والوسائل الإعلامية التي حاولت التشويش على الانتخابات وإفشالها بزعم أنها مزورة ، وذلك من خلال الحضور الكثيف للسوريين الذين أدلوا بآرائهم لاختيار من يرونه مناسباً لرئاسة الجمهورية .

بدوره الناخب عبد العزيز من محافظة إدلب قال: إننا ندلي بصوتنا بكل حرية وشفافية لكي يرى العالم أجمع سورية الدولة الديمقراطية ، والشعب السوري يبقى واحداً ولا يهاب أي حصار لمحاولة تجويعه أو محاربته.

أما الناخب المخرج ياسر الشاعر فلفت إلى أن الانتخابات الرئاسية عيد وطني كبير، وهي رد على كل من حاول تخريب البلد في الخارج وبشكل خاص أمريكا والاستعمار الصهيوني.