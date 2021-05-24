الركابي: إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية دليل على نجاح حكومتها بإدارة البلاد رغم المؤامرة

أكد عضو مجلس النواب العراقي «كاطع الركابي» أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية بموعدها الدستوري دليل على نجاح حكومتها وإثبات لقدرتها على إدارة البلاد رغم الصعوبات والمؤامرات التي تحاك ضد سورية.

وفي حديث لـ «سانا» أوضح الركابي أنه يترأس وفداً من النواب العراقيين والمختصين بالشأن الانتخابي الذين جاؤوا إلى دمشق بدعوة من مجلس الشعب بهدف مواكبة عملية الانتخابات الرئاسية في الـ 26 من الشهر الجاري مشيرا ًإلى أن الوفد لاحظ خلال تجواله في مدينة دمشق التجمعات الشعبية الداعمة للاستحقاق الأمر الذي يعكس اندفاع السوريين للإدلاء بأصواتهم وتفاعلهم تجاه الانتخابات.

وأدان الركابي الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لافتاً إلى تشارك شعبي سورية والعراق الآلام والرؤى تجاه العديد من القضايا ومرورهما بظروف متشابهة ومعاناتهم من حصار وعقوبات ظالمة معرباً عن أمله في أن يأتي اليوم الذي تتعافى فيه دمشق تماماً وتعود إلى ألقها المعهود.

وعن المحاولات الغربية للتشويش على الانتخابات الرئاسية لفت الركابي إلى أن مثل هذا الأمر غير مستبعد حيث حاولت العديد من الدول خلق بلبلة في الدول العربية وخرق الصف العربي وفق مقولة «فرق تسد» ومن ضمن تلك المخططات كان ما يسمى «الربيع العربي».

كما أدان الركابي منع بعض الدول للسوريين في الخارج من أداء وممارسة حقهم الدستوري لافتاً إلى أن سورية ومنذ البداية علمت بمدى المخطط والمؤامرة ضدها التي سعت إلى تأزيم الوضع في البلاد لتحقيق ما يتطابق مع الرؤى الغربية تجاه المنطقة.