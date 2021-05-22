محليات

الصحة: 56 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 20 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 20 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24052 شفيت منها 21534 وتوفيت 1729 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 22  أيار  2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

19 في حلب
10 في اللاذقية
8  في دمشق
6 في درعا
4 في حمص
4 في حماة
4 في ريف دمشق
1 في الرقة

=الشفاء:
11 في دمشق
9 في اللاذقية

=الوفاة :
2 في دمشق
2 في اللاذقية
1 في حلب

قد يعجبك ايضا
محليات

الهيئة الناظمة للاتصالات: منح فترة سماحية للأجهزة الخلوية غير المصرح عنها حتى نهاية…

الانتخابات الرئاسية 2021

أبناء صلخد: الاستحقاق الرئاسي استكمال للنصر على الإرهابيين

محليات

الحرارة غداً للانخفاض وفرصة لأمطار في المناطق الشمالية الغربية والساحلية

الانتخابات الرئاسية 2021

أساتذة حقوق ومحامون: الإصرار الشعبي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي دليل تعافٍ