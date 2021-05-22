الصحة: 56 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 20 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 20 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24052 شفيت منها 21534 وتوفيت 1729 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 22 أيار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

19 في حلب

10 في اللاذقية

8 في دمشق

6 في درعا

4 في حمص

4 في حماة

4 في ريف دمشق

1 في الرقة

=الشفاء:

11 في دمشق

9 في اللاذقية

=الوفاة :

2 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حلب