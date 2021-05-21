مظاهرة في فيينا تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القدس

نظم أبناء الجالية الفلسطينية المقيمون في العاصمة النمساوية فيينا والمتضامنون معهم اليوم مظاهرة تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينة أن مئات المشاركين رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا شعارات تندد بمحاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح قسرياً عن منازلهم وبانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للمسجد الأقصى مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد معظم العواصم مظاهرات ووقفات واعتصامات تضامناً ودعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.