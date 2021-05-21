وفد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة يختتم زيارته إلى سورية

اختتم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة اليوم زيارته إلى سورية والتي تأتي في إطار التعاون المشترك مع الاتحاد السوري للعبة للارتقاء بالسلة السورية على كل المستويات الفنية والتنظيمية.

ونظم الوفد الذي يضم عدداً من خبرات اللعبة ومشرفيها في آسيا عدداً من ورشات العمل المكثفة مع كوادر السلة السورية كان أبرزها تنظيم مسابقات “ثلاثة ضرب ثلاثة” إضافة إلى قيامه بجولة اطلاعية في صالة الفيحاء الرياضية لكرة السلة بدمشق.

وخلال مؤتمر صحفي في ختام الزيارة عقد في مقر الاتحاد الرياضي العام بدمشق قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة هاكوب خاجريان: “إن السلة السورية ستشهد انطلاقة جديدة في عملها من خلال تغيير نمطية العمل بكل المجالات لتواكب التطور الذي طرأ على اللعبة على المستوى العالمي وقد لمسنا شغفاً لتطوير اللعبة في سورية من خلال الكوادر والخبرات الوطنية ولا سيما بوجود ثقافة واسعة باللعبة وهو مؤشر لإعادة هيكلتها والانطلاق بها نحو العالمية”.

بدوره أشار رئيس اتحاد كرة السلة علاء جوخه جي إلى أن الورشات التي أقيمت بمشاركة كوادر اتحاد اللعبة كانت قيمة وتم خلالها تبادل المعلومات والخبرات حول الأسس الصحيحة لبناء اللعبة مجدداً في سورية وفق الهيكلية المعتمدة دولياً وذلك ضمن استراتيجية قد تستمر لعدة سنوات لنصل بنهايتها إلى سلة متطورة مبيناً في الوقت ذاته أنه تم التطرق إلى كل مفاصل العمل التدريبي وطرق الإحصاء والتسجيل الحديثة وتأهيل الكوادر وإعادة توازن معدل إعمار اللاعبين على مستوى بطولات الدوري.

سانا