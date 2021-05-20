البرازي للفعاليات الاقتصادية في القنيطرة: من حق المواطن معرفة أسعار المواد ومواصفاتها

القنيطرة - ممدوح عوض

التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم التجار والفعاليات الاقتصادية في القنيطرة وأطلعهم على مضمون المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك ، وأثنى الوزير على الجهود المشتركة بين الفعاليات الاقتصادية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والحزبية في دعم الأسرة السورية وتعزيز صمودها من خلال التكافل الاجتماعي والإنساني والمبادرات التطوعية والأسواق الخيرية.

ولفت الوزير البرازي إلى أن الحكومة مهتمة باستقرار وتنمية محافظة القنيطرة ودعم الاستثمار فيها من خلال إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والزراعية ذات الجدوى الاقتصادية على أرض المحافظة.

وحول صدور المرسوم 8 المتعلق بحماية المستهلك والعقوبات الرادعة للمتلاعبين بقوت المواطن، أكد البرازي أن المرسوم تضمن العديد من المواد والإجراءات في تنظيم الأعمال وأن العقوبات لاتستهدف التجار وإنما تستهدف المتلاعبين بلقمة المواطن، ويجب تطبيق مواد المرسوم على المتلاعبين بالمواد الفاسدة والمجهولة المصدر والمهربة عبر الحدود والمتاجرين بالمواد المدعومة من قبل الدولة وبيعها في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه من حق المواطن معرفة أسعار المواد المعروضة ومواصفاتها وتاريخ الصلاحية وغيرها.

كما أكد أن غاية المرسوم ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومن خلال تطبيق المرسوم لاحظت الوزارة قلة المخالفات والضبوط التموينية المسجلة بنسبة كبيرة .