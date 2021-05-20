استمرار توافد السوريين إلى السفارة السورية ببيروت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

يستمر توافد المواطنين السوريين الراغبين بأداء واجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية إلى مقر السفارة السورية ببيروت على الرغم من قيام بعض اللبنانيين بالاعتداء على حافلات تقل السوريين المتوجهين إلى السفارة.

وبين مراسل سانا أن توافد المواطنين لم يتوقف منذ ساعات الصباح على الرغم من تراجع نسبتهم أثناء فترة الاعتداء على الحافلات من قبل اللبنانيين وعاد في فترة المساء تزايد وتيرة الوفود وخاصة بعد قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات.

وأوضح عدد من العمال الذين أدلوا بأصواتهم في السفارة مساء اليوم أن حادثة الاعتداء لم ولن تثني العمال السوريين المقيمين في لبنان عن الاستمرار بالتوافد إلى مقر السفارة والإدلاء بأصواتهم.