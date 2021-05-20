الانتخابات الرئاسية 2021سياسة

استمرار توافد السوريين إلى السفارة السورية ببيروت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

يستمر توافد المواطنين السوريين الراغبين بأداء واجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية إلى مقر السفارة السورية ببيروت على الرغم من قيام بعض اللبنانيين بالاعتداء على حافلات تقل السوريين المتوجهين إلى السفارة.

وبين مراسل سانا أن توافد المواطنين لم يتوقف منذ ساعات الصباح على الرغم من تراجع نسبتهم أثناء فترة الاعتداء على الحافلات من قبل اللبنانيين وعاد في فترة المساء تزايد وتيرة الوفود وخاصة بعد قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات.

وأوضح عدد من العمال الذين أدلوا بأصواتهم في السفارة مساء اليوم أن حادثة الاعتداء لم ولن تثني العمال السوريين المقيمين في لبنان عن الاستمرار بالتوافد إلى مقر السفارة والإدلاء بأصواتهم.

 

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

سفيرنا في بيلاروسيا: الإقبال كبير .. والانتخابات سارت بمنتهى السلاسة

آخر الأخبار

الجعفري: إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها رسالة لأعداء سورية بأنها لن تخضع لأي ضغط…

الانتخابات الرئاسية 2021

اتحاد العمال يدين الاعتداء على السوريين المتوجهين إلى السفارة للمشاركة في الانتخابات

دولي

متظاهرون من حزب الوطن التركي يطالبون بإغلاق قاعدة كوراجيك