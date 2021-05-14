عون يدين الاعتداء الإسرائيلي على المتظاهرين في الجنوب اللبناني

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بإطلاقها النار على المتظاهرين عند الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة ما أدى إلى استشهاد أحدهم.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية أن عون طلب من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه إبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداء الإسرائيلي وما أسفر عنه تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة نتيجة ذلك.

وكان الشاب اللبناني محمد طحان استشهد وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف صاروخية على مسيرات جابت مناطق الجنوب اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة دعماً للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي وذلك في انتهاك جديد لحرمة وسيادة الأراضي اللبنانية.

«سانا»