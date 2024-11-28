زاخاروفا تؤكد استمرار دعم روسيا لسورية وشعبها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قوى الغرب الكبرى مستمرة في ممارساتها وهجماتها العدائية ضد سورية التي منحت الكثير من تراثها للحضارة الإنسانية عبر تاريخها وإرثها الثقافي العريقين.

وفي حديث خاص لمراسل الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” في موسكو، أوضحت زاخاروفا أن محاولات استهداف الدولة السورية وسيادتها واستقلالها مستمرة منذ سنوات من قبل الأنظمة المعادية للسلم والأمن الدوليين بصورة عامة، وقد اختاروا سورية وما زالوا يتشبثون بها كهدف لعدوانهم المستمر والمتواصل.

وجددت زاخاروفا التأكيد على موقف روسيا الداعم لسورية وشعبها والحفاظ على استقلالها وسيادتها وإدراكها الكامل بأن سورية أساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن سياسة قوى الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا في نشر الفوضى عبر جماعات مسلحة وإرهابية باتت مفضوحة.

واعتبرت زاخاروفا أن التواجد العسكري غير الشرعي للقوات الامريكية في سورية يمثل تواجداً لمجموعات من المسلحين المجرمين الذين يسرقون خيرات سورية وثرواتها الطبيعية، مؤكدة موقف روسيا الرافض و المستنكر للنهج الأمريكي العدائي المستمر إزاء سورية.