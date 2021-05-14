العدوان السعودي يرتكب 77 خرقاً جديداً في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 77 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر في غرفة عمليات رصد الخروقات وضباط الارتباط اليمنية قوله: إن من بين الخروقات الجديدة تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية والجاح وبإلقاء طيران تجسسي قنابل إضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق أعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

«سانا»