البطريرك العبسي: على المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أدان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بشدة اليوم الإجرام والقتل الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي وأممي.

وشدد البطريرك العبسي في بيان نشره مكتبه في بيروت اليوم على أنه من غير المقبول على الإطلاق الصمت الدولي على ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تهجير ومجازر لا توفر النساء والأطفال والشيوخ، مؤكداً أن هذا الصمت الدولي على إجرام الاحتلال الإسرائيلي يثير الريبة ويعرض المنطقة برمتها لأخطار كبيرة.

وقال البيان: “على الدول الكبرى والمجتمع الدولي التدخل السريع لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لأعمال القتل والدمار المتصاعدة في الأراضي المحتلة ووضع حد لما يجري من جرائم بحق الإنسانية”.

سانا