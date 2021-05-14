ظريف يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» أن ظريف استعرض مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا في مدريد التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كما أكد ظريف ضرورة تعزيز التعاون بين إيران واسبانيا في مختلف المجالات الاقتصادية وتذليل العقبات التي تعترض ذلك.

بدورها أكدت غونزاليس لايا خلال اللقاء أن إيران تضطلع بدور محوري في المنطقة مستعرضة مواقف مدريد حيال مختلف المواضيع ومنها الاتفاق النووي والشؤون الإقليمية والقضايا الثنائية.