إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة في نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية عن عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش قوله إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في القرية ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح بينهم صحفي والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية بيت دجن مظاهرات كل يوم جمعة احتجاجاً على مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية.