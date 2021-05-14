أكثر من 20 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 20 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك رغم القيود المشددة التي فرضها الاحتلال لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مظاهرة حاشدة انطلقت في المسجد عقب الصلاة منددة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وكانت قوات الاحتلال كثفت وجودها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد كما اقتحمت باحاته قبيل صلاة الجمعة واعتدت على الفلسطينيين فيه ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح.