العدوان الإسرائيلي يدمر شبكات الكهرباء في غزة

تعرضت شبكات الكهرباء في قطاع غزة المحاصر لدمار كبير من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شبكات الكهرباء في القطاع تعرضت لدمار كبير بسبب القصف الإسرائيلي حيث تعطلت أربعة خطوط كهرباء رئيسية من جراء غارات طيران الاحتلال بينما تواجه محطة توليد الكهرباء الوحيدة تهديداً بالتوقف الوشيك بسبب عدم التمكن من إدخال الوقود من جراء تشديد الاحتلال حصاره البري على القطاع ومنعه إدخال الوقود والمواد الغذائية والطبية.

ويهدد استهداف الاحتلال منظومة الكهرباء في القطاع العمل في المشافي التي تفتقر إلى الكميات الكافية من الوقود كما يؤثر على إمدادات المياه للفلسطينيين وعلى عمل محطات الصرف الصحي ما سيؤدي إلى تداعيات صحية كارثية.

“سانا “