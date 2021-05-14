إصابة فلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرتين في الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين في مدينتي بيت لحم والبيرة بالضفة الغربية تنديداً باعتداءاته المتواصلة على الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في مظاهرات خرجت في منطقة باب الزقاق في بيت لحم ومخيم العزة شمالها وفي مدينة البيرة تنديداً باعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الاقصى والفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

“سانا “