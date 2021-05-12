موسكو: محاولات “إسرائيل” تغيير وضع القدس غير قانونية ولاغية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي تغيير وضع مدينة القدس المحتلة غير قانونية ولاغية، مطالبة بالوقف الفوري والتام لكل عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قوله اليوم: موسكو تدعو إلى الاحترام الكامل لوضع الأماكن المقدسة في المنطقة” معرباً عن إدانة بلاده بشدة” كل مظاهر العنف بحق المدنيين.

وأضاف فيرشينين: إن محاولات إسرائيل لتغيير الطابع الجغرافي والسكاني والتاريخي لمدينة القدس ووضعها غير قانونية ولاغية.. وندعو إلى الوقف الفوري والتام لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.