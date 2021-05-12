فلاحو السويداء: الرد على أعداء الوطن سيكون بالتوجه إلى صناديق الانتخاب

السويداء - طلال الكفيري

أيام معدودة وتشرع المراكز الانتخابية أبوابها أمام المواطنين الذين ستكون لهم الكلمة الفصل في اختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية، رغم كل المحاولات الغربية لعرقلة ذلك.

(تشرين) التقت عدداً من فلاحي محافظة السويداء الذين أكدوا أن الانتخابات ستجري في موعدها رغم أنوف الأعداء والمرتزقة، إذ أشار معين كاسب إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وحق مكتسب للسوريين كفله لنا الدستور، مضيفاً أن الشعب السوري لن يرضخ للإملاءات الخارجية، وسيتوجه إلى صناديق الإقتراع في يوم السادس والعشرين من هذا الشهر، لينتخب الرئيس القادر على إدارة البلاد والوصول بها إلى بّر الأمان، وأن الإجراءات اللاقانونية التي مارسها أعداء الوطن ضد الشعب السوري، ومازالوا، لن تزيدنا إلا قوة وإرادة، وسيكون الرد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.

من جانبه قال الشيخ منصور سويد: إن التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم السادس والعشرين من هذا الشهر سيشكل ضربة قوية لأعداء الوطن، فالسوريون أنفسهم هم من يقرر مصير سورية، لكونهم قادرين على اختيار المرشح الذي يرون مستقبل سورية معه، فالسوريون بكل أطيافهم على موعد مع هذا العرس الوطني، و سورية كانت ومازالت بلد العيش المشترك، وأبناؤها يرفضون الوصاية الخارجية عليهم.

وقال غازي أبو حمرة : إن الرد على أعداء الوطن سيكون بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ليقول السوريون كلمتهم الفصل في اختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية، بملء إرادتهم من دون أي ضغوطات.

وأضاف: مهما حاول أعداء الوطن الضغط على الشعب السوري وخاصة الحصار الاقتصادي الظالم لكن ذلك لن يمنعنا من الإدلاء بأصواتنا.