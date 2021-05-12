الوحدة يدعم صفوفه بستة لاعبين جدد

انطلقت تحضيرات نادي الوحدة للمشاركة بكاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى بمنطقة غرب آسيا التي ضمت إلى جانبه العهد اللبناني والحد البحريني والنصر العماني.

ويبدو أن الوحدة الذي يشارك في البطولة الآسيوية بعد أن أحرز لقب بطولة كأس الجمهورية في الموسم الماضي ينوي المنافسة بقوة في البطولة القادمة حيث قام بتدعيم صفوفه بنخبة متميزة من نجوم الكرة السورية وهم محمود البحر هداف الدوري للموسم الحالي قادماً من جبلة إضافة إلى لاعبي حطين أحمد الأشقر ويوسف قلفا ولاعبي الطليعة عبر القادر عدي وخالد المبيض ولاعب الكرامة علي رمضان.

وتم توزيع الفرق المشاركة في البطولة على 10 مجموعات علماً أن تشرين ممثل الكرة السورية الثاني في البطولة سيشارك ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السيب العماني والفيصلي الأردني والفريق الفائز من مباراة الكويت الكويتي مع شباب الأمعري الفلسطيني ضمن الدور التمهيدي.

وتلعب الفرق ضمن مجموعاتها الموزعة وفق المناطق الجغرافية حيث اتبعت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للعبة نظاما جديدا للمسابقة منذ عام 2017 بفصل أندية غرب آسيا عن شرقها ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور الثاني مباشرة وسيلحق بالمتصدرين صاحب أفضل مركز ثان.

«سانا»