الخارجية العراقية: نرفض الاعتداء على القنصلية الإيرانية

"أخبار العراق"

أعرب وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين عن أسفه للاعتداء الذي تعرّضت له القنصلية الإيرانيّة في كربلاء، مُؤكّداً حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق.

وقال حسين: إن هذا العمل مرفوض وفقاً للأعراف والاتفاقيات الدولية، ولن يمرَّ من دون مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا به، وإنَّ السلطات الأمنيّة تُجري تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّل إلى الفاعلين.

وشدد حسين على تمسُّك بغداد بالعلاقات الإستراتيجيّة مع طهران، وتطلّعها نحو تدعيم العلاقات الثنائيّة عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين؛ وخدمة للشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال تلقي حسين اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف وبحث الجانبان التطوُّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له القنصليّة الإيرانيّة في محافظة كربلاء من اعتداء من أشخاص مجهولين.