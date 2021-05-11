ربيعي: المفاوضات الإيرانية- السعودية مستمرة

" روسيا اليوم "

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم أن المفاوضات الإيرانية-السعودية مستمرة حتى التوصل إلى نتائج.

وقال ربيعي: مباحثاتنا مع السعودية كانت إيجابية وهناك بوادر إيجابية لحل الخلافات بين البلدين، مشيراً إلى أن طهران والرياض بحثتا القضايا الثنائية والإقليمية خلال جولتين من المفاوضات حتى الآن، مضيفا: المفاوضات بين إيران والسعودية عقدت على مستوى ممثلين حكوميين.

ويذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد أكد أمس الإثنين، للمرة الأولى وجود مباحثات سعودية- إيرانية.