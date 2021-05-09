مكافحة مساحة 440 دونماً من الجراد الصحراوي في داريا

بين مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أن المساحات التي تمت مكافحة الجراد الصحراوي فيها حتى تاريخ اليوم بلغت 8195 دونماً منها 3150 دونماً تم مكافحتها بمبيد« دينامثرين» و5045 بمبيد «اي سي ديستل».

وأشار زيادة في تصريح لـ «سانا »إلى أنه تم مكافحة 440 دونماً صباح اليوم في منطقة داريا، قناة المرجات منها 400 دونم بمبيد «دينامثرين» و40 دونماً بمبيد «اي سي دستيل».

وأكد زيادة أنه يتم التحري بشكل يومي من أجل متابعة وضع البيوض في المواقع التي ظهر فيها الجراد من أجل مكافحة أي حوريات جديدة لافتاً الى عدم وجود أي أضرار تذكر اليوم بسبب انتشار الجراد وأن الوضع حالياً مستقر.

ودعا زيادة المزارعين إلى الإبلاغ عن أي ظهور للجراد ومراقبة الحقول التي تمت مكافحتها وإعلام دائرة الوقاية أو الوحدة الإرشادية في المحافظة.