إصابة تسعة مواطنين بحادث سير في دمشق

أصيب تسعة مواطنين اليوم بحادث سير على طريق جنود الأسد في دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أن حادث سير وقع نتيجة تصادم سرفيس وسيارة خاصة نوع اوكتافيا بسبب السرعة الزائدة على طريق «جنود الأسد» ما أدى لإصابة تسعة مواطنين، مشيرة إلى أن دوريات فرع مرور دمشق وكوادر الهلال الأحمر العربي السوري حضرت إلى موقع الحادث على الفور وتم نقل المصابين إلى مشفى المواساة.

ولفتت الوزارة إلى أن الحادث خلف أضراراً مادية كبيرة بالمركبتين مبينة أنه تم إزالة آثار الحادث من الطريق وأن التحقيقات ما زالت مستمرة.