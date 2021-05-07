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مظاهرة احتجاجية في الخليل تنديداً بجرائم الاحتلال في القدس

شهدت مدينة الخليل بالضفة الغربية مساء اليوم مظاهرة احتجاجية ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس.

وذكرت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية أن مئات الفلسطينيين شاركوا في مظاهرة احتجاجية وسط المدينة ضد جرائم الاحتلال في القدس وحي الشيخ جراح ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالاحتلال ومستوطنيه وتشيد بصمود الفلسطينيين في القدس والأقصى مطالبين بالتحرك الفوري لإنقاذ المقدسات من خطر التهويد.

وتشهد أغلب المدن والقرى الفلسطينية مظاهرات واعتصامات متواصلة لنصرة الأقصى والقدس في معركتهم ضد مخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية.

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