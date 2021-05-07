الخارجية الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على الأقصى إرهاب منظم

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ومنظمة “اليونسكو” بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة أنها إرهاب منظم وانتهاك للقوانين الأممية ذات الصلة.

الوزارة، وفي بيان لها نقلته وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية أوضحت أن الاعتداء الهمجي المتواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين ضد القدس والمقدسيين هو إرهاب منظم وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الوزارة: إن تخلي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” عن مسؤولياتهم يشجع الاحتلال على التمادي في استهداف المسجد الأقصى المبارك ويفقدها أية مصداقية في احترام التزاماتهم والقيام بواجباتهم تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته من عدوان إسرائيلي.