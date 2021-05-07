اشتية يدعو الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الدفاع عن أرضه ومقدساته

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح مؤكداً أن ما يجري هدفه تهويد المدينة المقدسة وطمس الهوية الفلسطينية.

اشتية الشعب الفلسطيني، وحسب وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية دعا إلى مواصلة الكفاح والدفاع عن أرضه ومقدساته مشيداً بصمود أهالي الشيخ جراح الذين يتعرضون لحملة شرسة من الاحتلال هدفها التهجير القسري عن منازلهم وقال: إن ما يجري هو استمرار لمخطط التهجير الممنهج الذي يتبعه الاحتلال بغرض الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهويدها.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولجم مخططات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية، مرحباً بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة اليوم والذي اعتبرت فيه إجراء كيان الاحتلال الإسرائيلي إخلاء الفلسطينيين في حي الشيخ جراح من منازلهم لمصلحة إحلال المستوطنين مكانهم انتهاكاً للقانون الدولي.