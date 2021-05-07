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استشهاد 7 يمنيين وإصابة 3 آخرين باستهداف العدوان السعودي

استشهد سبعة يمنيين وأصيب ثلاثة آخرون من جراء استهداف لطيران العدوان السعودي تجمعاً كان يستعد لإحياء يوم القدس العالمي في مديرية مجزر بمحافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر أمني قوله: إن “طيران العدوان شن غارة على قرية السحاري بمديرية مجزر أثناء استعداد المواطنين لإحياء يوم القدس العالمي ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية”.

واستنكر المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان في استهداف المدنيين الذين توافدوا من مختلف مناطق مديرية مجزر لإحياء يوم القدس العالمي.

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