الصحة العالمية: التفاوت في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة غير مقبول

جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس دعوته الدول الغنية ضمن مجموعة السبع لإعطاء الأولوية المطلقة للوصول المنصف إلى اللقاحات معتبرا أن وضع التفاوت الحالي في اللقاحات غير مقبول.

ونقلت «فرانس برس» عن غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن أهم شيء نحتاجه الآن هو اللقاحات والإنصاف في توزيعها مشدداً على أن وباء كورونا يواصل التفشي مع تسجيل حوالي 100 ألف وفاة أسبوعياً.

وأشار إلى أن أكثر من 80 بالمئة من جرعات لقاحات كورونا في أنحاء العالم تستعمل في البلدان ذات الدخل المرتفع مضيفاً: لن ننجح في هزيمة الفيروس في عالم منقسم.

ولفت غيبريسوس إلى أن اللقاحات وحدها ليست كافية وأنه من الضروري وضع التدابير الصحية التي دعت إليها منظمته لفترة طويلة كالعزل والتتبع والأقنعة والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان وغيرها.

«سانا»