لوكاشينكو يحدّد شرط إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة شرط أن يكون الأمر بالتوازي فقط مع انتخابات رئاسية جديدة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك بيلاروس عن لوكاشينكو قوله اليوم: أنا مع الانتخابات التي يطالبون بها في الغرب.. سأتخطى حقيقة كوننا دولة مستقلة وذات سيادة ومستعد للانتخابات المبكرة ولكن بالتوازي مع الأمريكيين.. ليقم الأمريكيون بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وسنحدد انتخابات رئاسية في بيلاروس في اليوم نفسه.

من جهة ثانية تعهد لوكاشينكو بإعلان حقائق جديدة في القضية الجنائية المتعلقة بالتحضير لانقلاب ضده، موضحاً أن ما تم كشفه من تفاصيل الانقلاب ليس سوى غيض من فيض والمهم سيعلن لاحقاً.

سانا