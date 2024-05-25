هطولات مطرية متفرقة أغزرها في كسب باللاذقية

تشرين:

شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، أعلاها 47 مم في كسب باللاذقية.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الأمطار الهاطلة كالتالي:

– محافظة حماة: الرصافة 14 مم، ووادي العيون 10 مم، ومصياف 21 مم، وعين حلاقيم 2 مم، وربعو 15 مم، والحميري 8.6 مم، وحماة المدينة 1 مم.

– منطقة الغاب: شطحة 7 مم، وعين الكروم 2 مم، والكريم 18 مم.

– محافظة حمص: شين وقلعة الحصن 1 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 23.5 مم، والشيخ بدر 11 مم، ودريكيش 3 مم.

– محافظة اللاذقية: كسب 47 مم، والحفة 1 مم.

– محافظة إدلب: جسر الشغور 5 مم، وإدلب المدينة 8 مم.

– محافظة حلب: أعزاز 6 مم.