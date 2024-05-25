حديقة في أشرفية صحنايا مهملة ومغلقة أمام المواطنين.. رئيس البلدية: سنعالج المشكلة فوراً

ريف دمشق – ياسر النعسان

وردتنا شكوى من أهالي أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق حول الحديقة العامة المحاذية لحديقة السندباد (الملاهي) يشيرون فيها إلى أن بلدية صحنايا زرعت بالحديقة أشجار بقصد الزينة وبنت مكاتب في قسم منها وأقفلت بوابتها أمام الناس وتفاءلنا بداية خيراً على أساس أن يتحسن واقع الحديقة الخدمي والشجري، إلا أنه ومع مرور الأيام والشهور تحول تفاؤلنا لتشاؤم لأن الحديقة أقفلت دون أن تفتح والأشجار التي زرعت أهملت لدرجة أن بعضها مات وتحول لحطب على شكل شجر دون أن تحرك البلدية أي ساكن متأملين أن يعاد النظر بواقع الحديقة العامة التي كانت مرتعاً لأولادهم متأملين أيضاً أن تصبح متنفساً لهم أيضاً.

رئيس بلدية أشرفية صحنايا أغيد مهنا أشار من جهته إلى أن البلدية استثمرت قسماً بسيطاً من الحديقة مكاتب، والقسم الآخر قمنا بزراعته لتحسين واقع الحديقة التجميلي ولتكون متنفساً للناس.

مؤكداً أنه يرفض مطلقاً اغلاقها أمام الناس والإهمال الذي اصاب أشجارها واعداً أن تتم معالجة الموضوع وأن يتم فتح الحديقة فوراً أمام الناس دون أي تأخير.