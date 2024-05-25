من سيتوج باللقب الإفريقي الأهلي المصري أم الترجي التونسي في استاد القاهرة اليوم؟

تشرين:

يستضيف النادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجي التونسي في السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الإفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

التقى الفريقان كثيراً في السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائماً ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي في رادس.

والآن لا يمتلك الأهلي أي بديل سوى هز شباك الترجي وتحقيق الفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه.

ولن تكون المهمة سهلة أمام حامل اللقب، خاصة أن الترجي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3.

وفي المقابل، يدخل الترجي المباراة المرتقبة بخيارين عكس الأهلي؛ أولهما الفوز بأي نتيجة والثاني هو التعادل الإيجابي 1-1 أو أكثر، وفي الحالة الأخيرة سيضمن التتويج مستفيداً من قاعدة الهدف الاعتباري.

ولكن في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من دون خوض أشواط إضافية، وفق ما تنص عليه لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاصة بالبطولة.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

ويتطلع الأهلي للعودة بنتيجة إيجايبة من رادس تسهل مهمته في لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي لضمان التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي بعدما حصد لقب بطولة إفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي.

في المقابل يبحث “شيخ الأندية التونسية” عن الفوز بخامس ألقابه في أمجد البطولات القارية للأندية، بعد تتويجه سابقاً بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

ويدير مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبد الله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو “VAR” الجزائري لحلو بن براهم.

وافتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية الدوري أبطال إفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية من دون رد وإياباً برباعية من دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية من دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزاني في ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلباً في القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغاني وفاز عليه بهدف من دون رد ثم فاز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف من دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف من دون رد ذهاباً في ربع نهائي البطولة ثم فاز إياباً بهدفين من دون رد ثم تعادل سلباً مع مازيمبي في ذهاب نصف النهائي ثم فاز بثلاثية من دون رد على بطل الكونغو ليتأهل للمباراة النهائية ويتعادل سلبياً مع الترجي في رادس بذهاب نهائي البطولة.

في المقابل افتتح الترجي التونسي مشواره بالبطولة بتخطي عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالفوز ذهاباً بهدف من دون رد ثم التعادل السلبي إياباً وفي دور المجموعات حقق الفوز على النجم الساحلى التونسي بهدفين من دون رد ثم خسر من الهلال السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع بترو اتلتيكو الانجولي مرتين ذهاباً وإياباً ثم فاز على النجم الساحلي بثنائية ثم فاز على الهلال السودانى بهدف من دون رد وفي ربع النهائي تعادل سلبياً مع أسيك الايفواري ثم فاز بركلات الترجيح 4-2 ليتأهل لنصف النهائي ويتخطى عقبة صن داونز بالفوز ذهاباً وإياباً بهدف من دون رد ليتأهل لنهائي البطولة ويتعادل سلبياً مع الأهلي بذهاب نهائي البطولة.

ويغيب علي معلول عن الأهلي في مباراة الترجي التونسي الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الإفريقي.

من جانبه، طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة حسم اللقب الإفريقي مبكراً للابتعاد عن الضغوط المعروفة في المباريات النهائية للاستفادة من الحضور الجماهيري الضخم المتوقع تواجده الليلة في الملعب.