وزير التجارة الداخلية يبحث الواقع التمويني وتسوق القمح في حلب

حلب- تشرين

ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي بحضور محافظ حلب حسين دياب اجتماعاً للأسرة التموينة ومديري الزراعة والمحروقات ومكتب الدور في محافظة حلب، استمع خلاله لشرح مفصل حول الواقع التمويني في المحافظة بكافة مفاصله ودوائره، وخاصة عمل “السورية للحبوب”، وموضوع استلام القمح من الفلاحين.

وشدد الوزير على الاهتمام البالغ وتقديم كافة الامكانات والتسهيلات المطلوبة للفلاحين المنتجين، الذين بذلوا الكثير من الجهود على مدار عام كامل للوصول إلى مرحلة تسويق محصولهم وينتظرون جنى تعبهم، وهذا يرتّب مسؤولية كبيرة على عاتق كافة الكوادر المعنية بتسهيل وتيسير عمليات الاستلام.

وأهاب الوزير بجميع الجهات والفعاليات للتنسيق اللحظي لحلّ وتلافي المشكلات التي قد تعترض سيرورة العمل، بما يضمن إنجاح وإتمام عمليات استلام هذا المحصول الإستراتيجي في سياق تحقيق الأمن الغذائي.

ووجه الوزير ببذل كل الطاقات ووضع جميع المؤسسات و الفعاليات كافة على أهبة الاستعداد لتجاوز حصول اختناقات وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية لتنفيذ وإنجاز العمل.

بدوره محافظ حلب حسين دياب أشار إلى استعدادات المحافظة لتأمين جميع مستلزمات تسويق الحبوب وتم تجهيز /7/ مراكز لاستلام الحبوب في ( كفر جوم – تل بلاط – جبرين – تل السواس – جب ماضي – مسكنة – وبردة)، موضحاً أن هناك / 4 / مراكز لاستلام الشعير في (بردة – تل بلاط – دير حافر – ومسكنة)، وأنه تم افتتاح مركزَي مسكنة وتل بلاط اعتباراً من يوم الخميس الماضي مع بدء عملية الحصاد في الريف الشرقي للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث واقع العمل في مؤسسات الأسرة التموينية واستعداد كل مؤسسة لتسخير إمكاناتها للتعاون في تسويق محصول القمح كمهمة وطنية بامتياز يتشارك فيها الجميع.

وأشار محافظ حلب إلى ضرورة زيادة كميات الطحين ومسلتزمات المخابز نظراً لعودة الكثير من المواطنين المهجرين إلى مناطقهم.