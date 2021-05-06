الأسير الفلسطيني أبو عطوان يعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام

بدأ الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان اليوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

وأوضح نادي الأسير في بيان أوردته وكالة “وفا” أن الأسير أبو عطوان 28 عاماً من مدينة الخليل والمعتقل منذ شهر تشرين الأول 2020 بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأسرى.

ولفت النادي إلى أن عدد الأسرى المضربين مع انضمام الأسير أبو عطوان للإضراب يرتفع إلى ثلاثة أسرى حيث يواصل الأسير عماد سواركة إضرابه لليوم الـ 50 والأسير علاء الريماوي لليوم الـ 16 على التوالي.

ويواجه نحو 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

“سانا”