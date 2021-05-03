طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية وحلق فوق مختلف المناطق.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية.
وأضاف البيان أن طائرة استطلاع للعدو الإسرائيلي خرقت أيضاً الأجواء اللبنانية وحلقت فوق مناطق الجنوب.
وكان طيران العدو الإسرائيلي كثف أمس خرقه الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى بيروت.
ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية.
«سانا»