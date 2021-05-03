الصحة: 79 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 168 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 168 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 22977 شفيت منها 17339 وتوفيت 1610 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 3 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

20 في حلب

16 في اللاذقية

10 في حمص

10 في درعا

7 في ريف دمشق

6 في دمشق

6 في حماة

3 في القنيطرة

1 في دير الزور

=الشفاء :

33 في حلب

32 في حمص

26 في ريف دمشق

18 في دمشق

16 في اللاذقية

16 في طرطوس

14 في درعا

13 في السويداء

=الوفاة :

2 في دمشق

2 في حمص

1 في اللاذقية

1 في طرطوس

1 في دير الزور