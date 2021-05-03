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رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الهندية في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول إصابتين بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في الهند.

وذكرت الوزارة أن السلطات في البلاد حظرت الرحلات الجوية مع معظم البلدان وأبقت حظر التجوال الليلي لمواجهة انتشار المتغيرات الجديدة.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 511912  في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 9032  حالة بينما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 498624 .

«سانا»

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